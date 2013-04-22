Кабмін призначив заступників голови правління «Нафтогазу»

Кабінет Міністрів України своїми розпорядженнями призначив першого заступника та двох заступників голови Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України». Розпорядження 22 квітня оприлюднені на веб-порталі Кабміну.

Зокрема розпорядженням № 253-р першим заступником глави правління НАК «Нафтогаз України» призначено Валентина Франчука.

Розпорядженням № 252-р заступником глави правління НАК «Нафтогаз України» призначений Володимир Тріколіч, який раніше обіймав посаду першого заступника глави правління НАК.

Розпорядженням № 254-р заступником глави правління НАК «Нафтогаз України» призначено Дмитра Мормуля.

Як повідомляв УНІАН, раніше у відставку подали заступник міністра енергетики та вугільної промисловості Володимир Макуха і директор Національної енергетичної компанії (НЕК) "Укренерго" Анатолій Ходаківський. Водночас чинний глава правління НАК Євген Бакулін зберіг свою посаду.