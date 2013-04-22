Ставицький: Кременчуцький НПЗ з червня вдвічі збільшить нафтопереробку

Обсяг переробки нафти на Кременчуцькому НПЗ може бути збільшений удвічі – до 400 тис. тонн на місяць уже з червня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр енергетики та вугільної промисловості Едуард Ставицький на брифінгу в Міненерговугілля.

«У нас є декілька програм по декількох заводах, а саме там, де держава має вплив. На Кременчуцькому НПЗ, ви знаєте, що у держави там 43%. Ми розраховуємо, що ми збільшимо там обсяги, буквально починаючи з червня місяця. Я думаю, що є всі можливості як мінімум удвічі збільшити переробку на Кременчуцькому НПЗ», - сказав міністр.

Він зазначив, що сьогодні обсяги переробки становлять у середньому 200 тис. тонн на місяць.

«Вважаю, що всі необхідні заходи, які треба зробити, - зробимо», - наголосив Е.Ставицький.

Довідка УНІАН. На базі Кременчуцького НПЗ у 1994 році відповідно до указів президентів України і Татарстану була створена транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія «Укртатнафта». Проектна потужність підприємства становить 18,6 млн тонн переробки нафти на рік.