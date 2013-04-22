«Газпром» поки не підтвердив своєї участі у круглому столі з питань української ГТС

Російський газовий монополіст «Газпром» поки не підтвердив своєї участі в роботі круглого столу, присвяченого зокрема питанню управління українською газотранспортною системою, проведення якого заплановано 3 травня в Брюсселі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на брифінгу в Міністерстві енергетики та вугільної промисловості міністр Едуард Ставицький.

«Направили запрошення керівнику «Газпрому» Олексію Міллеру. Підтвердження, хто буде від Росії, немає. Але сподіваюся на те, що наші російські колеги поставляться до цього питання належним чином і будуть представлені на цьому зібранні», - сказав він.

Також міністр повідомив, що з української сторони в роботі круглого столу візьме участь особисто він, а також фахівці НАК «Нафтогаз України» і компанії «Укртрансгаз».

"Будуть розглянуті питання не тільки щодо ГТС, але і загалом щодо газового ринку країни" - додав Е.Ставицький.

Він також нагадав, що Україна почала процес лібералізації газового ринку «в надії на те, що це дозволить істотно знизити ціну на газ, зробивши її більш справедливою, ніж зараз».

Як повідомляв УНІАН, Міжнародний круглий стіл, присвячений обговоренню питання про створення консорціуму з управління газотранспортною системою України, а також інших питань газової сфери, планується провести 3 травня в Брюсселі. Головувати на «круглому столі» буде Е.Ставицький і комісар Євросоюзу з питань енергетики Гюнтер Еттінгер.

За словами глави Міненерговугілля, на сьогодні вже розіслані запрошення потенційним учасникам круглого столу, зокрема «Газпрому», для того, щоб обговорити питання про модернізацію ГТС і впливу України на побудову східноєвропейського хаба на території нашої країни з безпосередньою участю наших комунікацій - ГТС і сховищ.