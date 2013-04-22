Міненерговугілля ініціює маркування палива для боротьби з фальсифікатом

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України ініціює введення маркування палива для боротьби з фальсифікатом та збільшення надходжень до бюджету.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Міненерговугілля заявив міністр Едуард Ставицький.

«Ми розробляємо проект постанови. Впровадження маркування палива дозволить знизити частку фальсифікату, збільшить надходження до бюджету. Ви знаєте, що це безпосередньо впливає на стан доріг», - сказав міністр.

До того ж він наголосив, що альтернативний крок - підвищення акцизів на паливо, про можливість якого заявляли зокрема в Міністерстві інфраструктури України, своєї мети не досягне. «Особисто я вважаю, що підняття акцизу не призведе до якісної зміни, тому що ми тим самим скоротимо споживання палива. Люди почнуть менше їздити. Будь-яке підвищення не призводить до тих результатів, які розраховуються на папері», - відзначив Е.Ставицький.

Як повідомляв УНІАН, у липні 2011 року Верховна Рада України ухвалила Закон України про маркування підакцизних нафтопродуктів маркерами акцизного податку з метою контролю за сплатою акцизного податку, посилення боротьби з незаконним виробництвом та обігом підакцизних нафтопродуктів на території України. Згідно з нормами закону підакцизні нафтопродукти, які виробляються або ввозяться на митну територію України, підлягають обов'язковому маркуванню маркерами акцизного податку, концентрація яких залежить від виду цих нафтопродуктів та розміру ставок акцизного податку. Види маркерів і рівень їх концентрації мав бути встановлений Кабінетом Міністрів України залежно від виду підакцизного нафтопродукту та ставки акцизного податку. Не підлягають маркуванню, відповідно до закону, транзитні нафтопродукти.

На початку квітня 2013 року Міністерство інфраструктури України заявило, що готове винести на розгляд уряду питання про підвищення акцизів на нафтопродукти відповідно до європейських стандартів.