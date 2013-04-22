Нацкомпослуг пропонує поки не підвищувати тарифи на тепло і воду для населення

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, пропонує на перехідний період затвердити тимчасові тарифи на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання і водовідведення, застосувавши до діючих тарифів коефіцієнт 1.

Про це йдеться в оновленій редакції проекту постанови «Про приведення тарифів на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання і водовідведення до економічно обгрунтованого рівня», розміщеного на сайті комісії.

Згідно з документом, на перехідний період (період приведення тарифів до економічно обгрунтованого рівня) Нацкомуслуг або орган місцевого самоврядування встановлює тимчасові тарифи на комунальну послугу (що мають відхилення від економічно обгрунтованого рівня).

Планується, що тимчасові тарифи на комунальні послуги для потреб бюджетних установ і інших споживачів (окрім населення) встановлюються на рівні не нижче за економічно обгрунтований.

При цьому тимчасові тарифи для потреб інших споживачів (окрім населення) можуть бути встановлені на рівні не більше ніж у півтора разу вище за економічно обгрунтований рівень тарифу.

Документом передбачається, що тимчасовий тариф на комунальну послугу для потреб населення визначається множенням базового тарифу на коефіцієнт k і встановлюється протягом кварталу.

Пропонується затвердити поквартальні коефіцієнти граничної зміни тарифів на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання і водовідведення для потреб населення (коефіцієнт k) з 1 липня 2013 р. - 1, з 1 жовтня 2013 р. - 1.

Планується, що приведення тарифів на комунальні послуги для населення до економічно обгрунтованого рівня проводиться поквартально для кожного ліцензіата з можливим застосуванням на перехідному періоді перехресного субсидування по категоріях споживачів: населення, бюджетні установи, інші споживачі.

На кінець перехідного періоду економічно обгрунтований тариф повинен бути встановлений окремо для кожного ліцензіата без перехресного субсидування між категоріями споживачів.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор Янукович доручив прем'єр-міністру Миколі Азарову і Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг (Нацкомпослуг), до кінця березня 2013 року затвердити порядок встановлення тарифів на теплову енергію і послуги з централізованого водопостачання і водовідведення нижче за економічно обґрунтований рівень.

Первинний проект постанови Кабінету міністрів «Про затвердження Положення про встановлення тарифів у сфері теплопостачання, централізованого водопостачання і водовідведення з відхиленням від економічно обгрунтованого рівня» передбачав поетапне підвищення тарифів на тепло- і водопостачання, а також водовідведення з приведенням їх до економічно обгрунтованого рівня до 1 січня 2015 року.