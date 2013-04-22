Бойко і Міллер вкотре поговорили про газ

Москва. Віце-прем'єр-міністр України Юрій Бойко і голова правління російської компанії «Газпром» Олексій Міллер обговорили комплекс питань співпраці у газовій сфері.

Як повідомили УНІАН в управлінні інформації ВАТ «Газпром», робоча зустріч Ю.Бойка і О.Міллера відбулася сьогодні в центральному офісі компанії.

«Сторони обговорили комплекс питань співпраці у газовій сфері, в тому числі, пов'язаних з відбором газу, а також з організацією його закачування в підземні сховища України у весняно-літній період», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, попередня зустріч Ю.Бойка і О.Міллера відбулася 8 лютого.

10 квітня міністр вугільної промисловості і енергетики України Едуард Ставицький заявив, що Україна і Росія не припиняли переговори про створення консорціуму з управління українською газотранспортною системою (ГТС).