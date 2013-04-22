Євросоюз дозволив обмежений імпорт нафти з Сирії

Брюссель. Рада закордонних справ ЄС вирішила дозволити обмежений імпорт нафти з Сирії.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення рада схвалила сьогодні на засіданні у Люксембурзі.

Згідно з рішенням, країни-члени ЄС зможуть надавати дозвіл на імпорт нафти та нафтопродуктів, експорт обладнання та технологій для нафтової та газової промисловості Сирії, а також інвестувати в сирійську нафтову промисловість.

При цьому, згідно з рішенням Ради закордонних справ, перед схваленням відповідних дозволів компетентні органи країн-членів ЄС мають погоджувати свої рішення з Національною коаліцією опозиційних та революційних сил Сирії з тим, щоб такі дозволи не були надані компаніям, чиї активи заморожені в Європі в рамках чинних санкцій.

Головна мета сьогоднішнього рішення — надати підтримку опозиційним силам країни, які тримають контроль над кількома родовищами нафти.

Заборона на імпорт нафти та нафтопродуктів з Сирії діяла з вересня 2011 року.

Як повідомляв УНІАН, конфлікт у Сирії між владою і опозицією продовжується з березня 2011 року. За даними ООН, за цей час в країні загинуло близько 70 тисяч осіб. Сирійська влада заявляє, що протистоїть організованим діям добре озброєних і навчених місцевих бойовиків і найманців з-за кордону.