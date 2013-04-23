Статистика з Китаю обвалила ціну нафти

На світових торгах у вівторок, 23 квітня, ціни на нафту обвалилися на тлі статданих з Китаю.

Ціна червневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil вже знизилася на 0,66 долара, або на 0,66%, - до 99,73 доларів за барель.

Вартість червневих ф'ючерсів на легку нафту марки WTI впала на 0,53 долара, або 0,59%, - до 88,66 долара за барель.

Індекс PMI в обробному секторі промисловості Китаю, за попередньою оцінкою HSBC, знизився у квітні до 50,5 пункта з 51,6 пункта місяцем раніше. Аналітики очікували більш помірного зниження.

Отже, темпи зростання економіки Китаю виявилися більш слабкими, ніж очікували інвестори, передає Bloomberg.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 22 квітня, ціни на нафту зросли на тлі відновлення ринку після найтривалішого з листопада падіння протягом останніх трьох тижнів.