«Газпром» не братиме участь у круглому столі щодо української ГТС у Брюсселі

Представники російського газового монополіста «Газпром» не братимуть участь у «круглому столі» в Брюсселі 3 травня з питань управління українською газотранспортною системою.

Про це власному кореспонденту УНІАН у Російській Федерації сказав офіційний представник «Газпрому» Сергій Купріянов.

«Вони ще б 5 травня його призначили! Звичайно, від «Газпрому» нікого не буде», - сказав С.Купріянов.

Він наголосив, що формат такого заходу «нам не зовсім зрозумілий».

Відповідаючи на уточнююче запитання УНІАН, чи означає це, що «Газпром» не зацікавлений в обговоренні питання управління української ГТС у тристоронньому форматі, С.Купріянов зазначив: «Я сформулював відповідь досить акуратно. Висновки робіть самі».

Як повідомляв УНІАН, 22 квітня на брифінгу в Міністерстві енергетики та вугільної промисловості міністр Едуард Ставицький повідомив, що «Газпром» поки не підтвердив своєї участі в роботі круглого столу, присвяченого зокрема питанню управління українською газотранспортною системою, проведення якого заплановано на 3 травня в Брюсселі.

«Направили запрошення керівнику «Газпрому» Олексію Міллеру. Підтвердження, хто буде від Росії, немає. Але сподіваюся на те, що наші російські колеги поставляться до цього питання належним чином і будуть представлені на цьому зібранні», - сказав Е.Ставицький.

Також міністр повідомив, що з української сторони в роботі круглого столу візьме участь особисто він, а також фахівці НАК «Нафтогаз України» і компанії «Укртрансгаз». «Будуть розглянуті питання не тільки щодо ГТС, але і загалом по газовому ринку країни», - додав Е.Ставицький. Він також нагадав, що Україна почала процес лібералізації газового ринку «з надією на те, що це дозволить істотно знизити ціну на газ, зробивши її більш справедливою, ніж зараз».

Міжнародний круглий стіл, присвячений обговоренню питання створення консорціуму з управління газотранспортною системою України, а також інших питань газової сфери, планується провести 3 травня в Брюсселі. Головувати на круглому столі буде Е.Ставицький і комісар Євросоюзу з питань енергетики Гюнтер Еттінгер. За словами глави Міненерговугілля, на сьогодні вже розіслані запрошення потенційним учасникам круглого столу, зокрема «Газпрому», для того, щоб обговорити питання модернізації ГТС і впливу України на побудову східноєвропейського хаба на території нашої країни з безпосередньою участю наших комунікацій - ГТС і сховищ.

14 березня на прес-конференції Президент України Віктор Янукович висловив переконання, що Європа повинна брати участь у модернізації української газотранспортної системи. В.Янукович також наголосив, що Україна повинна гарантувати Європі стабільний транзит газу, і для цього потрібно найближчим часом знайти відповідь, як Україна модернізуватиме свою ГТС.

Прем'єр-міністр України Микола Азаров під час прес-конференції для центральних і регіональних ЗМІ 19 березня заявив, що Європейський Союз досі не продемонстрував готовність до участі у тристоронньому консорціумі з управління газотранспортною системою України.

21 березня прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв сказав в інтерв'ю європейським ЗМІ, що Україна повинна гарантувати дотримання інтересів Росії при участі в газовому консорціумі, що потребують відмови від приєднання до енергетичних правил ЄС.

Нагадаємо, Україна не виключає можливості передачі ГТС в оренду в рамках створення консорціуму з її управління. Поки розглядається можливість створення як двостороннього - з Росією, так і тристороннього - з РФ і ЄС - консорціуму з управління ГТС.

Газотранспортна система України є другою в Європі і однією з найбільших у світі. Загальна протяжність газопроводів (без урахування нових об'єктів), які експлуатує компанія, становить 37,1 тис. км, зокрема магістральних газопроводів - 22,2 тис. км і газопроводів-відводів - 14,9 тис. км. Кількість газорозподільних станцій (ГРС) становить 1 449.

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