Експерти Всесвітньої асоціації операторів АЕС почали виробничу перевірку Хмельницької АЕС

Експерти Всесвітньої асоціації операторів, які експлуатують атомні електростанції (ВАО АЕС), почали партнерську виробничу перевірку діяльності Хмельницької АЕС за 9 напрямами, повідомили УНІАН у прес-центрі Національної атомної енергогенеруючої компанії «Енергоатом».

Перевірка, яка триватиме до 26 квітня, проходить в рамках плану роботи Московського центру (ВАО АЕС).

За інформацією «Енергоатому», керівник команди партнерської перевірки Василь Аксьонов, зазначив, що метою цієї місії є перевірка стану виконання заходів, розроблених для усунення зауважень аналогічної партнерської перевірки, проведеної в 2011 році. «Ця партнерська перевірка має на меті налагодження конструктивної співпраці з персоналом Хмельницької АЕС та вдосконалення виробничого процесу», - цитує прес-центр «Енергоатому» В.Аксьонова.

Довідка УНІАН. На сьогодні всі організації, які експлуатують АЕС, є членами ВАО АЕС, яка діє незалежно від державних і регулюючих органів та працює виключно від імені та в інтересах своїх членів - атомних електростанцій. У рамках Всесвітньої асоціації операторів, які експлуатують атомні електростанції, між атомними станціями різних країн здійснюються партнерські перевірки, місії технічної підтримки, обмін інформацією про події та інші спільні програми.

До структури ВАО АЕС входять чотири регіональних центри: Московський, Атлантський, Паризький і Токійський. Московський центр ВАО АЕС об'єднує організації із Росії, Болгарії, Угорщини, Казахстану, Куби, Литви, Польщі, Словаччини, України, Фінляндії, Чехії, Китаю та Ірану. Координаційний центр ВАО АЕС розташований у Лондоні.