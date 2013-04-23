«Енергоатом» у 1-му кварталі перевиконав виробничий план на 0,4%

Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» у першому кварталі 2013 року перевиконала план на 0,4% і виробила 23 250,5 млн кВт/год. електроенергії, одночасно скоротивши виробництво на 1 423 млн кВт/год. електроенергії (на 5,8%) в порівнянні з показниками першого кварталу 2012 роки (24 674 млн кВт/год.).

Про це йдеться в офіційному звіті компанії, оприлюдненому на корпоративному сайті.

«До Енергоринку відпущено 21 906,3 млн кВт/год. електроенергії, що більше планового завдання на 234 млн кВт/год. Планове завдання з відпуску електроенергії виконано на 101,1%», - повідомляється у звіті.

Частка атомних електростанцій у вітчизняній електроенергетиці, згідно зі звітом, становить 44,1% від обсягу виробництва і 45,5% - у структурі Енергоринку.

Коефіцієнт використання встановленої потужності за І квартал 2013 року становив 77,6%.

У звіті також сказано, що в першому кварталі ц.р. компанія виробила два планово-попереджувальних ремонти (блоку № 1 Хмельницької АЕС - капітальний ремонт (перехідний з 2012 року) тривалістю 76,38 діб і блоку № 3 Запорізької АЕС - середній плановий ремонт тривалістю 53,07 діб) і один поточний ремонт (блоку № 1 Хмельницької АЕС тривалістю 14,49 діб).

«За І квартал 2013 року порушень у роботі енергоблоків не було. Радіаційні параметри не перевищували нормативні показники, а радіаційний захист персоналу та населення забезпечувалися на достатньому рівні. Рівень безпеки атомних станцій України відповідає вимогам законодавства та міжнародним рекомендаціям», - зазначають у компанії.

У корпоративному звіті також сказано, що за І квартал 2013 р. до Енергоринку відпущено електроенергії на суму 5 624,1 млн грн (з ПДВ), що на 585,1 млн грн, або на 9,4%, менше, ніж за І квартал 2012 року (6 209,1 млн грн (з урахуванням ПДВ)).

«Заборгованість ДП «Енергоринок» перед компанією, з урахуванням відпущеної в попередні періоди електроенергії, становила 5 968,1 млн грн (3,2 місяця безкоштовної роботи енергоблоків компанії), що на 81,4 млн грн менше, ніж за І квартал 2012 року (6 049,5 млн грн)», - зазначають в НАЕК.

При цьому до бюджетів усіх рівнів у 1-му кварталі ц.р. сплачено 1190,9 млн грн (зокрема податок з доходів фізичних осіб - 151,0 млн грн.), обсяг розрахунків зі страхування становив 431,1 млн грн.

Заборгованість перед бюджетами всіх рівнів становить 59,5 млн грн (зокрема податок з доходів фізичних осіб - 9,8 млн грн.), заборгованість розрахунків по страхуванню становила 56,2 млн грн.

Водночас обсяг капітальних вкладень у 1-му кварталі ц.р. становив 723,3 млн грн, що 179,0 млн грн більше, ніж за І квартал 2012 року (544,3 млн грн).

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» створено в жовтні 1996 р. Компанія є оператором усіх діючих атомних електростанцій України. Її основна мета - збільшення виробництва електроенергії та коефіцієнта використання встановленої потужності АЕС за умови постійного підвищення рівня безпеки експлуатації.