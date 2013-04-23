Україна не зможе виконати вчасно екологічні вимоги ЄЕС до теплогенерації - експерти

Україна не зможе виконати екологічні вимоги європейського Енергоспівтовариства до теплової генерації в заявлені терміни, вважають учасники круглого столу «Вирішення екологічних проблем теплогенерації України як запорука забезпечення національної енергонезалежності».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі найбільшого енергохолдингу України ДТЕК.

«Для того, аби хоч трохи до них (вимог) наблизитися, потрібні мільярдні інвестиції, а для їх залучення - реформа ринку електроенергії і зміна схеми повернення екологічного податку», - сказано в повідомленні.

Згідно з повідомленням, раніше в 2010 році Україна приєдналася до європейського Енергетичного співтовариства і зобов'язалася до 2018 року виконати жорсткі вимоги ЄС щодо зниження впливу ТЕС на екологію.

«Це неможливо зробити в зазначені терміни ні технічно, ні фінансово», - цитує прес-служба компанії експертів.

Експерти наголосили, що для виконання цих вимог країні необхідно понад 12 млрд доларів, яких немає.

«У підсумку Україна стоїть перед загрозою санкцій з боку Європи, аж до обмеження закупівель її електроенергії - а це означає, що ТЕС доведеться скорочувати закупівлі вугілля. У підсумку постраждають енергетики і шахтарі. На думку експертів, для виходу з ситуації, що склалася необхідний комплексний підхід», - сказано в повідомленні.

Як повідомляє прес-служба компанії, на думку гендиректора ДТЕК Максима Тимченка, необхідно дати старт реформі енергоринку для залучення інвестицій, а по-друге, Україна повинна чесно визнати неможливість виконання вимог ЄС для української теплової енергетики.

Він також зазначив, що залишається невирішеним питання повернення ТЕС екологічного податку з обов'язковою умовою спрямування цих коштів на природоохоронні заходи.

«Це стало б ефективним вирішенням екологічних проблем і дозволило б наблизитися до виконання європейських екологічних вимог. У цей час законодавство передбачає таку можливість, але механізм отримання частини екологічного податку досі не розроблений», - зазначив М.Тимченко.

Нагадаємо, в рамках приєднання до Енергетичного співтовариства у вересні 2010 року Україна взяла на себе зобов'язання з виконання положень низки директив, спрямованих на захист навколишнього середовища, зокрема директиви ЄС 2001/80 "Про обмеження викидів деяких забруднюючих повітря речовин від великих установок спалювання".

Довідка УНІАН. ДТЕК - найбільша енергетична компанія України. Входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ). Підприємства ДТЕК працюють в сегментах видобутку і збагачення вугілля, генерації, дистрибуції і продажів електроенергії.

У портфелі вугільних активів ДТЕК - 31 шахта і 13 вуглезбагачувальних фабрик у Донецькій, Дніпропетровській та Луганській областях України, а також у Ростовській області Російської Федерації. У 2012 році на українських шахтах ДТЕК видобуто понад 39 млн тонн вугілля.

Сегмент генерації становлять 10 ТЕС і 2 ТЕЦ загальною встановленою потужністю понад 18 ГВт. Генеруючі підприємства ДПЕК розташовані в семи областях і столиці України (ПАТ «Київенерго» генерує і постачає теплову та електричну енергію в Києві).

Сегмент дистрибуції та продажу електроенергії представляють 5 підприємств. Енергопостачальні компанії ДТЕК обслуговують 5,2 млн клієнтів - фізичних та юридичних осіб.

Торгівлю енергоносіями ДТЕК на зовнішніх і внутрішніх ринках здійснює ТОВ «ДТЕК Трейдинг». Вугільну продукцію компанії споживають електростанції, коксохімічні й металургійні комбінати в Україні, а також електростанції і промислові підприємства в Європі, Азії, Північній і Південній Америці, Африці. ДТЕК також експортує електроенергію до Угорщини, Словаччини, Румунії, Польщі, Молдови, Білорусі.

Консолідована виручка ДТЕК в 2012 році становила 82,5 млрд грн, чистий прибуток - 5,9 млрд грн. У 2012 році ДТЕК заплатив 15,5 млрд грн податків.