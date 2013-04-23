Реалізація нафтопродуктів і газу через АЗС у березні збільшилася на 10,2%

В Україні реалізація світлих нафтопродуктів, скрапленого газу для автомобілів через мережу АЗС, яка налічує 7 694 одиниць, у березні 2013 року в грошовому виразі збільшилася на 10,2% - до 5,456 млрд грн проти 4,952 млрд грн у лютому цього року.

Про це УНІАН повідомили в Державній службі статистики України.

До того ж АЗС продали бензину на 3,288 млрд грн, що становило 60,3% від загальної реалізації нафтопродуктів. Продажі дизельного палива в загальній реалізації становили 32% (1,743 млрд грн), скрапленого газу - 5,8%, або 0,318 млрд грн, стисненого газу - 1,9%, або 106,2 млн грн.

Крім того, Держстат уточнив, що бензину в березня 2013 року було реалізовано 226 тис. тонн, що на 11,4% менше, ніж у березні минулого року. Тоді як продажі дизельного палива в порівнянні з аналогічним періодом минулого року зросли на 0,6% - до 145,6 тис. т, скрапленого газу - на 5,7% - до 28,6 тис. т, а стисненого газу - на 21,7% - до 10,6 тис. т.

Як раніше повідомляв УНІАН, в лютому 2013 року продажі нафтопродуктів через мережу АЗС у грошовому виразі збільшились на 1% - до 4,952 млрд грн проти 4,902 млрд грн у січні 2013 року.

Україна в січні 2013 року імпортувала нафти і нафтопродуктів в обсязі 514,914 тис. тонн на загальну суму 504,393 млн дол.

Найбільшими імпортерами нафтопродуктів у січні стали Російська Федерація (125,436 тис. тонн на суму 119,808 млн дол.), Литва (+ тис. тонн на суму 74,215 млн дол.) і Білорусь (189,863 тис. тонн на суму 188,91 млн дол.).

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