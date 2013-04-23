Виконувачем обов'язків директора «Укренерго» призначили екс-голову «ЕКУ»

Виконувачем обов'язків директора Національної енергетичної компанії (НЕК) «Укренерго» призначено Петра Омеляновського, який раніше обіймав посаду президента НАК «Енергетична компанія України».

Таке рішення закріплено наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 19 квітня 2013 року і наказом "Укренерго" від 22 квітня 2013 року.

Анатолій Ходаковський, який із жовтня 2009 року обіймав посаду директора «Укренерго», переведений на посаду першого заступника директора з оперативно-технічного управління НЕК.

Як повідомляв УНІАН, 22 квітня подали у відставку заступник міністра енергетики та вугільної промисловості Володимир Макуха і директор Національної енергетичної компанії (НЕК) "Укренерго" Анатолій Ходаковський.