З Exсelerate Energy підписано угоду щодо проекту "LNG-термінал"

Державне агентство з інвестицій і управління національними проектами України і компанія Excelerate Energy 16 квітня у Х'юстоні підписали угоду про підготовку інженерних робіт для розміщення плавучого терміналу з приймання скрапленого газу (LNG-термінал) в акваторії порту «Южний» (Одеська обл.), повідомила прес-служба Держінветспроекту.

«Американська компанія Exсelerate Energy розпочинає підготовку інженерних робіт для розміщення морської платформи з приймання скрапленого газу на Чорноморському узбережжі України (в акваторії порту «Южний»). Це сталося завдяки підписаному 16 квітня договору між ДП «Національний проект «LNG-термінал» і компанією Excelerate Energy», - цитує прес-служба голову Держінвестпроекту Владислава Каськіва.

У прес-службі також відзначили, що морську платформу з приймання скрапленого газу в порту «Южний» буде встановлено вже наступного року.

За інформацією відомства, виконання передпроектних і вишукувальних робіт у рамках першої стадії проектування наземної частини українського LNG-терміналу забезпечить польський підрозділ міжнародної компанії ILF.

Крім того, юридична компанія Baker Botts надала юридичні висновки щодо можливості безперешкодного транспортування газу через протоки Босфор і Дарданелли.

Як повідомляв УНІАН, Владислав Каськів запевняє, що плавучу платформу для терміналу з приймання скрапленого газу (LNG-термінал) буде встановлено на Чорноморському узбережжі до кінця першого півріччя 2014 року.

Довідка УНІАН. 17 грудня 2010 року було створено ДП «Національний проект «LNG-термінал», яке має координувати роботу з будівництва терміналу з приймання скрапленого природного газу в об'ємі 10 млрд куб. м на Чорноморському узбережжі України до 2014 року.

30 січня 2012 року компанія Socoin завершила розробку техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) проекту «LNG-термінал». Кабінет міністрів на засіданні 8 серпня 2012 р. затвердив ТЕО будівництва в Україні терміналу з приймання скрапленого природного газу (LNG-термінал).

У листопаді 2012 року В.Каськів заявив, що плавучий завод буде орендовано у американської компанії Excelerаte Energy.

На сьогодні потенційними місцями розташування терміналу є 5 майданчиків: наземний «LNG-термінал» - майданчик біля Одеського припортового заводу в районі порту «Южний» (Одеська обл.); наземний «LNG-термінал» - майданчик біля нафтового терміналу ВАТ «Укртранснафта» в районі порту «Южний»; наземний «LNG-термінал» у районі м. Очаків (Миколаївська обл.); наземний «LNG-термінал» у береговій зоні Березанського лиману (Миколаївська обл.); офшорний «LNG-термінал» в районі Одеси (у відкритому морі).

У квітні 2013 президент України Віктор Янукович заявив, що Україна розглядає можливість будівництва «LNG-терміналу» в районі Босфорської протоки.