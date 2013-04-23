На об'єкті «Укриття» найближчим часом розпочнуть будівництво нового перекриття
Будівництво нового перекриття на об'єкті «Укриття» може початися вже найближчим часом, оскільки проектні роботи на об'єкті завершено. Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник директора з безпеки державного спеціалізованого підприємства «Чорнобильська АЕС» Олександр Новіков.
«Найближчим часом розпочнемо будівництва нового перекриття. Проектні роботи вже завершено», - сказав О.Новіков.
Він також повідомив, що у вересні буде демонтована вентиляційна труба на 4-му енергоблоці. «Труба буде демонтована у вересні цього року», - сказав заступник директора і зазначив, що нова вентиляційна труба вже побудована
Як повідомляв УНІАН, 12 лютого на Чорнобильській АЕС сталося часткове руйнування стінних панелей і частини легкої крівлі машинного залу енергоблоку №4. Площа руйнування становила близько 600 кв. м.
Інцидент стався о 14:03 в приміщеннях, які не обслуговуються. Будівельні конструкції обрушилися на ділянці машинного залу, пошкодженій під час техногенної аварії на 4-му енергоблоці в 1986 році.
Всі роботи на об'єкті «Укриття» після обвалення крівлі 12 лютого в машинному залі четвертого блоку Чорнобильської АЕС були припинені, змін радіаційної обстановки не зафіксовано. З 13 лютого на ЧАЕС працювали дві комісії з розслідування причин часткового руйнування будівельних конструкцій машинного залу: одна – створена наказом генерального директора Чорнобильської АЕС, друга – створена згідно з розпорядженням Держатомрегулювання України, до роботи якої залучені представники Державної інспекції з ядерної безпеки на ЧАЕС.
20 лютого французька компанія «Новарка» відновила всі роботи на об'єкті «Укриття», які були припинені після обвалення крівлі в машинному залі.