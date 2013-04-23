Енергохолдинг ДТЕК проводить дорозміщення п'ятирічних євробондів на 150 млн дол.

Найбільший приватний енергетичний холдинг України ДТЕК, що входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент», проводить дорозміщення п'ятирічних євробондів на 150 млн доларів США, повідомила компанія у вівторок. Дохідність за цими борговими паперами встановлена ​​емітентом на рівні 7,875%.

Наприкінці березня 2013 року ДТЕК через свою "дочку" DTEK Finance PLC розмістив на ринку п'ятирічні євробонди з погашенням у квітні 2018 року на 600 млн дол. з аналогічним рівнем дохідності.

Гарантами виконання зобов'язань емітента за позикою стали DTEK Holdings B.V., DTEK Holdings Ltd і DTEK Trading Ltd.

Дорозміщені євробонди, йдеться в повідомленні, будуть консолідовані в один випуск з випущеними раніше паперами.

Організаторами основного випуску і дорозміщення паперів є, зокрема, ING Bank, Deutsche Bank AG, JP Morgan, UniCredit, ВТБ і Сбербанк Росії.

Частина коштів, залучених у результаті розміщення євробондів на 600 млн дол., була спрямована на операцію з викупу раніше випущених боргових паперів.

Довідка УНІАН. ДТЕК - найбільша приватна вертикально інтегрована енергетична компанія України, входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент», що належить бізнесменові Рінату Ахметову.