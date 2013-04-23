Видобуток сланцевого газу може переформатувати європейський ринок газу - посол США

Активізація видобутку сланцевого і шельфового газу може переформатувати ринок газу в Європі, і Україна має шанс опинитися в центрі цих процесів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив Надзвичайний і Повноважний Посол США в Україні Джон Теффт під час спілкування зі студентами Київського національного економічного університету.

«Думаю, що сланцева революція змінить газовий паритет в Європі, навіть якщо взяти до уваги «Південний потік» (газопровід «Південний потік» - УНІАН), що будується, і збільшення потужностей «Північного потоку» (газопроводу «Північний потік» до 65 млрд куб. м - УНІАН). Причому Україна може бути в центрі таких трансформацій, у центрі процесів побудови нового газового ринку», - відзначив Дж.Теффт.

За його словами, свого часу США пережили таку сланцеву революцію, що перетворила країну на потенційного експортера газу. «Сланцева революція дозволила США забезпечувати себе газом, хоча ще два роки тому багато експертів говорили, що США імпортуватимуть 80 млрд кубометрів. А тим часом технології видобутку сланцевого і шельфового газу не нові – цій ідеї близько 60 років», - сказав посол.

Як повідомляв УНІАН, раніше Дж.Теффт заявляв, що США готові допомагати Україні в організації видобутку сланцевого газу, оскільки це допоможе Україні стати енергетично незалежною і самодостатньою країною, створювати нові робочі місця, робити нижчими ціни на природний газ і електроенергію, а також збільшувати доходи державного і місцевих бюджетів.