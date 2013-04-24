Туск заявляє, що Польща не допустить покупки росіянами енергетичних активів

Варшава. Влада Польщі не допустить покупки російськими інвесторами енергетичних активів для використання цієї сфери в політичних цілях, але РП відкрита для російських інвестицій в усі інші галузі економіки.

Про це сказав глава польського уряду Дональд Туск, коментуючи повідомлення про лобіювання колишнім Президентом Польщі Александром Кваснєвським інтересів російського хімічного гіганта «Акрон», передає кореспондент УНІАН.

«Якщо прийде багатий російський інвестор і хотітиме вкласти кошти в Польщі, його також будуть раді бачити, як й інвестора з кожної іншої держави», - зазначив прем'єр, якого цитує агентство РАР.

«Але є одне виключення з правил - це енергетика, і це не тому, що у нас є якісь упередження, а тільки тому, що наш східний сусід дуже часто енергетику, зокрема, газ, використовує як частину своєї закордонної політики. Ми на це не закриватимемо очі», - сказав Д.Туск.

Серед активів, які влада Польщі ніколи не дозволить купити росіянам, прем'єр назвав найбільший в країні нафтовий концерн PKN Olren, нафтопереробний завод в Гданьську, газотранспортну систему і нафтогазову PGNIG.

«Це очевидна справа, тут немає про що дискутувати», - підкреслив Д.Туск.

Він нагадав, що минулого року влада заблокувала покупку російським «Акроном» найбільшої польської компанії хімічної галузі Zaklady Azotowe Tarnуw.

Прем'єр також підтвердив, що А.Кваснєвський розмовляв з ним на предмет того, щоб відкрити доступ на польський ринок російському «Акрону». За його словами, він сказав екс-президентові, що це суперечило б національним інтересам Польщі.

Польська редакція журналу Newsweek повідомила днями, що А. Кваснєвський з групою своїх радників лобіював інтереси «Акрону», який в липні 2012 року хотів викупити контрольний пакет Azotуw Tarnуw, що котирується на Варшавській біржі.

Cам А.Кваснєвський в спеціально оприлюдненій заяві наголосив, що не одержував від «Акрону» ніякої грошової винагороди і не вів ніяких розмов на тему продажі йому активів з представниками польського державного майна.

Як повідомляв УНІАН, в червні минулого року польське Міністерство держмайна, що володіє 32% акцій Azoty Tarnуw, аби не допустити поглинання компанії «Акроном», оголосила про плани об'єднання ZAT з іншим польським хімічних гігантом Zaklady Azotowe Рulawy.

«Акрон», який пропонував акціонерам ZAT продати акції з 25% премією до ринкових котирувань, зумів придбати тільки близько 12% акцій замість запланованих 66%.