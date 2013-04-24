Ціна на нафту знову пішла вгору на статданих зі США

На світових торгах в середу, 24 квітня, ціни на нафту зростають на тлі статистики щодо запасів сировини в США.

Зокрема, ціна червневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil вже зросла на 0,24 долара, або на 0,24%, - до 100,55 долара за барель.

Вартість червневих ф'ючерсів на легку нафту марки WTI збільшилася на 0,39 долара, або 0,44%, - до 89,57 долара за барель.

За минулий тиждень запаси нафти на гуртових складах США скоротилися на 845 тисяч барелів, а запаси пального - на 2,7 мільйона барелів до 219,9 мільйона барелів, що є мінімальною позначкою за поточний рік, передає Bloomberg.

Як вважають аналітики, з точки зору попиту тенденції трохи покращилися.

У той же час, позитив на ринку обмежує рішення аналітиків Goldman Sachs погіршити тримісячний прогноз вартості марки Brent до 100 доларів, а річний - до 105 доларів з 110 доларів раніше.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 23 квітня, ціни на нафту обвалилися на тлі статданих з Китаю.

У понеділок, 22 квітня, ціни на нафту росли на тлі відновлення ринку після найтривалішого з листопада падіння протягом останніх трьох тижнів.