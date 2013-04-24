«ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля» спрямує 56,5 млн грн прибутку на розвиток

Енергопостачальне підприємство «ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля» спрямує прибуток за 2012 рік у розмірі 56,5 млн грн на розвиток виробництва, йдеться в повідомленні компанії ДТЕК.

«Чистий прибуток, отриманий за підсумками 2012 року ПАТ «ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля» у розмірі 56,499 млн грн, акціонери вирішили залишити нерозподіленим і спрямувати на виконання статутних цілей», - сказано в повідомленні.

Згідно з повідомленням, в 2012 році компанія у рамках реалізації інвестиційної програми виконала капітальне будівництво та технічне переоснащення 42 кілометрів повітряних кабельних ліній 0,4 і 6 кВ, провела технічне переоснащення 26-ти трансформаторних, розподільних підстанцій і комплектних трансформаторних підстанцій. Повністю виконані роботи з модернізації устаткування підстанцій і пристроїв релейного захисту та автоматики.

Довідка УНІАН. ДТЕК - найбільша приватна вертикально інтегрована енергетична компанія України, що входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент».

У вугільний сегмент ДТЕК входять «ДТЕК Павлоградвугілля» (об'єднує 10 шахт), «ДТЕК Добропіллявугілля» (5 шахт), «ДТЕК Шахта Комсомолець Донбасу», «ДТЕК Ровенькиантрацит» (6 шахт і 3 збагачувальні фабрики), «ДТЕК Свердловантрацит» (5 шахт і 3 збагачувальні фабрики), «Шахта «Білозерська» і п'ять збагачувальних фабрик.

Сегмент генерації представлений «Східенерго», «ДТЕК Західенерго» і «ДТЕК Дніпроенерго».

Компанія «Сервіс-Інвест», «ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля», «ДТЕК Донецькобленерго» і ПАТ «Дніпрообленерго» представляють сегмент передавання та продажу електроенергії.

До складу ДТЕК входить «Київенерго», яке генерує і постачає теплову та електричну енергію в Києві.