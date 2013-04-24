Україна має намір до серпня підписати УРП з консорціумом компаній на чолі з ExxonMobil

Україна сподівається до серпня підписати угоду про розділ продукції з видобування вуглеводнів на шельфі Чорного моря з консорціумом компаній на чолі з ExxonMobil.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив міністр екології і природних ресурсів Олег Проскуряков.

«Найближчим часом, до серпня, ми ці договори підпишемо», - сказав міністр.

Також він зазначив, що зараз приділяється особлива увага якості підготовки угоди.

«Питання навіть не в термінах, а в якості підготовки цього документа. Коли ми будемо упевнені, що максимально захищені права України, як юридично, так і фінансово-економічно, ми вийдемо на підписання», - сказав О.Проскуряков.

Як раніше повідомляв УНІАН, у серпні 2012 року міжурядова комісія визнала переможцем конкурсу з видобування вуглеводнів на Скіфській ділянці Чорноморського шельфу пул компаній - ExxonMobil, Shell, Petron і НАК "Надра Україна".

Наприкінці січня 2013 року міністр енергетики і вугільної промисловості Едуард Ставицький заявив, що Україна в 2013 році планує стати лідером серед країн, що ведуть видобування газу в басейні Чорного моря.

Великий український видобувач газу - «Чорноморнафтогаз» (м. Сімферополь, АР Крим) у 2012 році видобув на шельфі Чорного і Азовського морів 1,174 млрд куб. м природного газу, що на 11,2%, або 118 млн куб. м більше, ніж у 2011 році.