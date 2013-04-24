Кожара: уряд працює над аналізом статутних угод Митного союзу

Міністр закордонних справ України Леонід Кожара заявляє, що український уряд працює над аналізом статутних угод Митного союзу.

Про це Л.Кожара сказав в інтерв'ю газеті «День».

«На сьогоднішній день український уряд працює над аналізом усього обсягу статутних угод Митного союзу. На цей час їх уже понад 200, і ми вивчаємо питання, до яких статутних угод Україна могла б приєднатися, щоб мати поглиблену співпрацю з Митним союзом, а з другого боку — не порушувати наші зобов’язання в рамках інших організацій, зокрема з ЄС», - сказав міністр.

Він зазначив, що для багатьох галузей української економіки не треба інтегруватися в економіку Митного союзу, бо вони традиційно давно там інтегровані. «І питання наших відносин з Митним союзом - як не втратити ті відносини, які були раніше», - додав Л.Кожара.

Як повідомлялося, прем'єр Микола Азаров на зустрічі з представниками ЗМІ заявив, що Україна домовилася з Митним союзом про статус спостерігача в цій організації. "На мій погляд, вже рішення прийнято, І йдеться про технічні формулювання", - сказав М.Азаров. Він додав, що відбулися зустрічі з представниками Казахстану і Білорусі, і зараз йде відпрацювання технічних моментів.

Водночас заступник голови Міністерства економічного розвитку Російської Федерації Олексій Ліхачов заявив, що питання про статус України в Митному союзі ще не вирішене.

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