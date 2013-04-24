«Хмельницькобленерго» у 1-му кварталі отримала 38,2 млн грн чистого прибутку за МСФЗ

Енергопостачальна компанія «Хмельницькобленерго» у 1-му кварталі 2013 року отримала чистий прибуток за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ) у розмірі 38,204 млн грн, тоді як за підсумками 1-го кварталу 2012 року чистий збиток становив 1,498 млн грн.

Про це йдеться у звіті про фінансово-господарську діяльність компанії, оприлюдненому на сайті Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно з повідомленням, у 1-му кварталі 2013 року порівняно з січнем-березнем 2012 року чистий виторг компанії від реалізації продукції збільшився на 4,7% - до 268,453 млн грн, що на тлі падіння собівартості реалізованої продукції сприяло збільшенню валового прибутку в 3,81 рази - до 47,021 млн грн з 12,350 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, підприємство в 2012 році збільшило чистий прибуток на 15% - до 30,7 млн грн.

Довідка УНІАН. ПАТ ЕК «Хмельницькобленерго» займається постачанням електроенергії споживачам Хмельницької області. Державі належать 45,009% акцій компанії, НАК «Енергетична компанія України» - 25% акцій.

Статутний фонд ПАТ ЕК «Хмельницькобленерго» становить 33 млн 637 тис. 840 грн.