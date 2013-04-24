"Газпром" продовжує хвилюватися щодо поставок газу до України з Європи

Російський газовий монополіст «Газпром» упевнений, що серйозні європейські компанії не братимуть участі в «сумнівних» операціях з реверсних поставок газу до України.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заявив журналістам офіційний представник "Газпрому" Сергій Купріянов.

«Фізичний реверс з Європи на Україну просто неможливий - немає окремого газопроводу. Тому мова може йти лише про якісь «паперові» непрозорі операції, із законністю яких треба розбиратися. Якщо для віртуального «реверсу» використовується наш транзитний газ - це пряме порушення, за яке доведеться відповісти. Такі речі перевіряються і їх можна довести - у нас вже є досвід залучення незалежних моніторингових компаній для контролю за операціями з нашим газом в Україні», - сказав С.Купріянов, відповідаючи на запитання журналістів про реверсні поставки газу до України з Європи.

«Ми упевнені, що серйозні європейські компанії не братимуть участі в сумнівних газових операціях з Україною, в яких використовується газпромівський газ, який «Нафтогазу» не належить», - наголосив він.

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Як повідомляв УНІАН, Україна і Угорщина обговорюють можливість транспортування до України газу з Європи в обсязі до 10 млрд кубометрів. 28 березня під час офіційного візиту до Угорщини прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив, що Україна почала реверсні поставки газу з Європи через територію Угорщини.

Глава "Газпрому" Олексій Міллер обвинуватив Україну у використанні "шахрайської схеми" для купівлі газу з Європи, зазначивши, що паливо, яке купується у європейських компаній, - російське.

3 квітня міністр енергетики і вугільної промисловості України Едуард Ставицький заявив, що вважає безпідставним неспокій «Газпрому», глава якого назвав поставки газу за реверсною схемою з Європи до України «шахрайством».

До того ж Е.Ставицький зазначив, що до України немає жодних претензій щодо транзиту газу.

Водночас відповідаючи на уточнююче запитання, він наголосив, що не коментує заяви про «різного роду інсинуації про законність» газового реверсу.

Раніше Україна заявляла про плани в 2013 році імпортувати за реверсною схемою з Європи 5 млрд кубометрів газу і скоротити його закупівлю в Росії до 20 млрд кубометрів.

Довідка УНІАН. Україна почала купувати газ у країнах Євросоюзу з листопада 2012 року, але реально куплені з того часу обсяги, які поставляються через Польщу, порівняно з потребами країни залишаються невеликими - близько 100 млн. кубометрів у листопаді-січні.

Торік Україна спожила майже 49 млрд кубометрів газу, 33 млрд з яких купила у Росії, від якої добивається зниження ціни палива, вважаючи її завищеною.