«Донбасенерго» в 1-му кварталі отримала за МСФЗ 105 млн грн чистого прибутку

Одна з найбільших в Україні державних енергопостачальних компаній «Донбасенерго» у першому кварталі 2013 року отримала за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ) чистий прибуток у розмірі 104,939 млн грн, тоді як у січні-березні 2012 року чистий збиток підприємства становив 110,597 млн грн.

Про це йдеться в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно з повідомленням, у першому кварталі 2013 року порівняно з аналогічним період 2012 року чистий виторг компанії від реалізації продукції збільшився на 9,7% - до 1,190 млрд грн, а валовий прибуток становив 141,503 млн грн, тоді як за підсумками 1 кварталу 2012 року валовий збиток становив 69,196 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, «Донбасенерго» має намір залучити у «Мегабанку» і «Укргазбанку» кредити на загальну суму 225 млн грн.

Наприкінці лютого 2013 року Кабінет Міністрів України дозволив продаж 60,77% акцій «Донбасенерго». Приватизаційний конкурс планується провести в квітні поточного року, при цьому 25% акцій компанії залишаться у державній власності.

На цей момент 85,77% акцій «Донбасенерго», що належать державі, перебувають в управлінні НАК «Енергетична компанія України».

У 2012 році «Донбасенерго», за попередніми даними, отримало за МСФЗ чистий прибуток у розмірі 30,975 млн грн проти 27,53 млн грн чистого збитку роком раніше.

«Донбасенерго» експлуатує дві теплові електростанції - Старобешівську і Слов'янську, сумарна потужність яких становить 2550 МВт.