«ДТЕК Крименерго» у 1-му кварталі отримав 59,4 млн грн чистого збитку

Енергопостачальна компанія «ДТЕК Крименерго» у січні-березні 2013 року отримала чистий збиток за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ) у розмірі 59,421 млн грн, йдеться у фінансовому звіті компанії.

До того ж компанія не дає порівняльних даних за аналогічний період минулого року за МСФЗ.

Згідно з повідомленням, чистий дохід компанії в першому кварталі поточного року становив 642,163 млн грн, валовий збиток - 3,458 млн грн.

Довідка УНІАН. ПАТ «ДТЕК Крименерго» (Сімферополь) займає домінуюче становище на ринку енергопостачання Автономної Республіки Крим.

ДТЕК є найбільшим акціонером ПАТ «ДТЕК Крименерго», що володіє 57,49% акцій.

"ДТЕК Крименерго" в 2012 році отримав чистий збиток за МСФЗ у розмірі 160,148 млн грн.

ДТЕК створений у 2005 році для управління енергетичними активами групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ, Донецьк) Ріната Ахметова. Корпорації делеговані функції зі стратегічного управління підприємствами групи, що становлять вертикально інтегрований ланцюжок з видобутку і збагачення вугілля, виробництва та реалізації електроенергії.