В КПІ відкрили навчально-технічний центр АББ

На факультеті електроенерготехніки та автоматики Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» за сприяння компанії АББ в Україні відкрили навчальний центр, що допоможе студентам вивчати сучасні технології, які використовуються для енергозабезпечення і автоматизації промислових підприємств та енергорозподільчих мереж.

В рамках виконання стратегічної програми з корпоративної соціальної відповідальності та сприяння розвитку української енергетики і промисловості компанія АББ в Україні надала обладнання та посприяла створенню навчального центру для студентів факультету електроенерготехніки та автоматики НТУУ «КПІ», йдеться в прес-релізі компанії.

Під час відкриття навчально-технічного центру директор АББ в Україні Дмитро Жданов і перший проректор НТУУ «КПІ» Юрій Якименко підписали урочисту угоду про співпрацю.

На церемонії відкриття в якості почесних гостей виступили: посол Швеції в Україні Стефан Гуллгрен, заступник глави місії посольства Швейцарії в Україні Франц Шнайдер, директор департаменту електроенергетики міністерства енергетики та вугільної промисловості України Сергій Меженний, а також виконавчий директор Центру розвитку КСВ Марина Саприкіна.

«Подібні навчальні центри це, мабуть, найкраща допомога технічним вузам, яку можуть надати компанії, що працюють на українському ринку. Завдяки їх функціонуванню університети підвищують якість освітніх послуг, студенти знайомляться з кращими сучасними технологічними рішеннями, а енергетика та промисловість отримують спеціалістів найвищого класу", – зазначив Олександр Станіславович Яндульський, декан факультету електроенерготехніки та автоматики НТУУ «КПІ». Він також додав, що пробні навчальні заняття в центрі пройдуть вже найближчим часом, а повноцінно він запрацює з наступного навчального року, коли наукові співробітники КПІ пройдуть всі необхідні тренінги корпоративного університету АББ.

Обладнання та системи АББ експлуатуються на підприємствах та енергомережах по всьому світу. На більшості нових і модернізованих об’єктів українських мереж електропередачі та енергорозподілу застосовується обладнання для релейного захисту та автоматизації від АББ. Дані технології допомагають суттєво підвищити продуктивність та ефективність роботи замовників, але вимагають високого рівня знань і професійних навичок від диспетчерів, операторів та інших технічних спеціалістів, котрі з ними працюють. Саме тому для КПІ та АББ важливе функціонування навчально-технічного центру – на його базі майбутні інженери та енергетики зможуть навчитися користуватися подібним обладнанням і, якщо зустрінуться з ним в своїй майбутній роботі, не потребуватимуть додаткових тренінгів чи перекваліфікації. В результаті фахівці, яких випускає факультет електроенерготехніки та автоматики НТУУ «КПІ», отримають ще вищі професійні навики.

«Матеріально-технічна база українських технічних університетів потребує якісного оновлення, на яке дуже часто недостатньо коштів. Окрім цього, майбутнім інженерам необхідно "вживу" працювати з технологіями, знання яких вимагатимуть на їх майбутніх робочих місцях. Тому ми розпочали проект створення навчальних центрів в провідних технологічних вузах, – говорить Дмитро Жданов, директор АББ в Україні. – Таким чином АББ робить довгострокову інвестицію в українську енергетику та промисловість, допомагає економіці вийти на інноваційний шлях розвитку».

Проект навчально-технічного центру в КПІ став пілотним для АББ. В майбутньому подібні центри заплановано відкрити ще в двох технічних ВНЗ. Центр в КПІ складається з чотирьох навчальних лабораторій, де представлене високовольтне та середньовольтне обладнання для розподілу електроенергії, обладнання для релейного захисту електромереж, електропривід та обладнання і системи для автоматизації й керування виробничою лінією промислового підприємства.

Довідка УНІАН. Компанія АББ – лідер з технологій для енергетики та автоматизації. Технології АББ дозволяють промисловим підприємствам та енергетичним компаніям підвищувати свою продуктивність, знижуючи при цьому негативний вплив на довкілля. Компанія АББ працює у понад 100 країнах світу і нараховує близько 145 000 співробітників. В Україні компанія АББ розпочала роботу в 1992 році. Сьогодні в офісах АББ у Києві, Донецьку, Запоріжжі, Львові, Миколаєві та Харкові працюють 205 співробітників.