Нафта продовжує дорожчати на тлі максимального з початку року скорочення запасів сировини в США

На світових торгах у четвер, 25 квітня, нафта продовжує дорожчати на статданих зі США щодо запасів сировини.

Ціна червневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil вже зросла на 0,36 долара, або на 0,35%, - до 102,16 долара за барель.

Вартість червневих ф'ючерсів на легку нафту марки WTI збільшилася на 0,45 долара, або 0,49%, - до 91,91 долара за барель.

Комерційні запаси нафти в США (виключаючи стратегічні запаси) за тиждень, що завершився 19 квітня, зросли на 1 млн барелів, або на 0,3% - до 388,6 млн барелів. До того ж загальні запаси бензину знизилися на 3,9 млн барелів, або на 1,8%, і становили 217,8 млн барелів.

Скорочення запасів сировини стало максимальним з початку року і значно перевершило очікування аналітиків, передає Bloomberg.

На думку експертів, пропозиція на ринку зараз продовжує залишатися великою, важливо, яким буде попит ближче до літа.

Як повідомляв УНІАН, нафта стала дорожчати 22 квітня на тлі відновлення ринку після найтривалішого з листопада п.р. падіння протягом останніх трьох тижнів.

Невеликий спад ціни був зафіксований 23 квітня на тлі статданих з Китаю.