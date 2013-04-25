Regal Petroleum завершила 2012 рік з операційним прибутком у 13 млн дол.

Британська нафтогазова компанія Regal Petroleum, яку контролює одна з найбільших інвестиційних груп в Україні - «Смарт-Холдинг», завершила 2012 рік з операційним прибутком у 13 млн дол., тоді як у 2011 році збиток компанії становив 3,3 млн дол.

Про це сказано в повідомленні компанії, розміщеному на сайті Лондонської біржі.

До того ж чистий прибуток компанії, згідно з повідомленням, зріс на 81,7% - до 11,641 млн дол. з 6,4 млн дол. у 2011 році.

«У 2012 році група спрацювала з прибутком, що було обумовлено зростанням виробництва і сприятливою ціновою кон'юнктурою», - повідомили в компанії.

Як повідомляв УНІАН, Regal Petroleum працює в Україні з 1999 року. Компанія володіє в Україні заводом з переробки власного газу і конденсату потужністю 700 тис. куб. м газу і 200 куб. м конденсату на добу, а також трубопроводом завдовжки 13,2 км, що з'єднує підприємство із системою магістральних газопроводів.

У листопаді 2012 року компанія почала комерційний видобуток газу на новій свердловині Свиридівського газоконденсатного родовища (Полтавська обл.). Крім того, у листопаді в компанії повідомляли про буріння другої свердловини MEX-105 на Мехедівсько-Голотовщинському родовищі (Полтавська обл.) до глибини 4 650 м.

«Смарт-холдинг» - одна з найбільших інвестиційних груп України з фокусом на ключові галузі економіки, включаючи гірничо-металургійний і нафтогазовий комплекси, суднобудування, нерухомість і сільське господарство. Компанія бере участь у проектах як стратегічний або портфельний інвестор. Інвестиційна діяльність «Смарт-холдингу» реалізується також у країнах СНД і Східної Європи. Основним бенефіціаром «Смарт-холдингу» є Вадим Новінський.