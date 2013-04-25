Cadogan Petroleum у 2012 році отримала 93 млн дол. чистого збитку

Британська нафтогазова компанія з активами в Україні Cadogan Petroleum у 2012 році отримала чистий збиток у розмірі 93,078 млн дол., тоді як 2011 рік закінчила з чистим прибутком у 152,463 млн дол., йдеться у фінансовому звіті компанії.

Згідно зі звітом, виручка компанії за 2012 рік скоротилася до 5,653 млн дол. з 6,981 млн дол. за 2011 рік.

Як наголошується в документі, основні збитки компанія пов'язує зі списанням активів на 86,3 млн дол., пов'язаних з ліцензією на Загорянське родовище.

Як повідомляв УНІАН, Cadogan Petroleum у першому півріччі 2012 року збільшила чистий збиток до 7,141 млн дол. з 5,775 млн дол. за аналогічний період 2011 року.

Cadogan Petroleum PLC - британська компанія, що займається видобутком нафти і газу в Україні. Володіє 8 ліцензіями. Акції компанії котируються на Лондонській фондовій біржі.

Основні ліцензії цієї розвідувально-видобувної компанії зосереджені на родовищах Дніпро-Донецького басейну на сході країни. Крім цих ділянок, компанія також працює на заході країни, у Карпатах.

У червні італійська нафтогазова компанія Eni повідомила про придбання 50,01% акцій компанії «Західгазінвест», що володіє ліцензією на видобуток сланцевого газу у Львівському вугільному басейні. До цієї угоди «Західгазінвест» був підконтрольний державній компанії «Надра України» і Cadogan Petroleum.