Виконавчий директор СЄПЕК залишив компанію

Виконавчий директор СЄПЕК Олександр Каплан, призначений на цю посаду в березні 2013 року, залишив компанію, йдеться в корпоративному повідомленні, переданому УНІАН.

«19 квітня виконавчий директор Східно-європейської паливно-енергетичної компанії Олександр Каплан залишив обійману посаду за згодою сторін. Керівництво СЄПЕК дякує Олександрові Каплану, який брав участь у підготовці до купівлі Одеського НПЗ і його розконсервації, за виконану роботу», - повідомили в СЄПЕК.

Як наголосили в компанії, О.Каплан зайняв позицію виконавчого директора СЄПЕК на період підготовки та реалізації проекту з купівлі Одеського НПЗ і відбудови бізнес-процесів у рамках загальної структури Східно-європейської паливно-енергетичної компанії.

Як повідомляв УНІАН, раніше О.Каплан обіймав керівні посади в компанії ТНК-ВР.

Довідка УНІАН. Східно-Європейська паливно-енергетична компанія («СЄПЕК») об'єднує енергетичні активи бізнесмена Сергія Курченко. Сьогодні до неї входять структури, які здійснюють реалізацію скрапленого газу, нафтопродуктів, природного газу, мережі АЗС та АГНКС та інші профільні активи в Україні та низці інших країн.

СЄПЕК - велика багатопрофільна енергетична компанія, яка веде виробничу, торговельну та інвестиційну діяльність на території України, Росії, Білорусії, Казахстану, а також країн Центральної Європи.

4 березня 2013 року найбільша приватна російська нафтова компанія «ЛУКОЙЛ» продала українській групі «Східно-європейська паливно-енергетична компанія» (СЄПЕК) 99,6% акцій Одеського нафтопереробного заводу.