«Одесаобленерго» в 1-му кварталі зменшила прибуток на 18,5%

Енергопостачальна компанія «Одесаобленерго» в січні-березні в порівнянні з аналогічним період 2012 року зменшила чистий прибуток на 18,5% до 69,915 млн грн, повідомили УНІАН у компанії.

До того ж чистий дохід компанії в січні-березні збільшився на 4,4% до 919,596 млн грн.

У січні-березні споживачам поставлено 1645 млн кВт/год. електроенергії на суму 1,1 млрд грн, з яких сплачено 98,7% - 1,089 млрд грн.

За вказаний період компанія закупила 1917 млн ​​кВт/год. на 738,128 млн грн.

Фактичні втрати в мережах у січні-березні становили 15,28% при нормативі 18,65%.

Довідка УНІАН. 25,01% акцій ВАТ «Одесаобленерго» управляє Фонд Державного Майна України. ТОВ «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна» (Київ) володіє 47,96% акцій компанії. Ще 10,42% акцій «Одесаобленерго» належать Foster Group Management Inc. (Багамські острови).