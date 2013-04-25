«Запоріжсталь» скоротила енергоємність своєї продукції майже на 10%

Одне з найбільших металургійних підприємств України - комбінат «Запоріжсталь», що входить до гірничо-металургійної групи «Метінвест», у 1-му кварталі 2013 року порівняно з січнем-березнем 2012 року скоротив на 9,8% енергоємність виробленої металопродукції, повідомили на підприємстві.

«Енергоємність продукції в 1-му кварталі 2013 року становила 21,9 ГДж/т проти 24,27 ГДж/т за аналогічний період 2012 року», - сказано в повідомленні.

Згідно з повідомленням, поліпшення показників енергоефективності комбінату пов'язано з проведенням комплексу заходів з виявлення енергетичних втрат, розробки та здійснення заходів з енергозбереження в рамках реалізації політики у сфері якості, енергоефективності, охорони праці та екології.

«Протягом 1-го кварталу 2013 року на комбінаті було впроваджено близько 50 заходів, які дозволили знизити витрати паливно-енергетичних і фінансових ресурсів. Серед цих заходів: запровадження технології усереднення вугілля на БСУ для стабілізації хімічного складу пиловугільного палива в агломераційному цеху, збільшення частки чавуну в металошихти, скорочення тривалості прогріву і завалювання в мартенівському цеху і цілий ряд інших», - зазначає прес-служба.

Економічний ефект від впровадження заходів з енергозбереження становив близько 20 млн грн на місяць.

На підприємстві відзначили, що в квітня 2013 року комбінат успішно пройшов перший етап сертифікаційного аудиту на відповідність міжнародному стандарту «ISO 50001:2011 Системи енергетичного менеджменту», а фахівцями компанії, що проводила аудит, підтверджений високий рівень підготовки комбінату до сертифікації. Другий етап сертифікації був призначений на травень 2013 року.

Як повідомляв УНІАН, «Запоріжсталь» інвестувала 240 млн грн на комплекс нового обладнання.

«Запоріжсталь» у 1-му кварталі 2013 року отримала чистий прибуток за МСФЗ у розмірі 170 млн грн.

Підприємство в 1-му кварталі ц.р. збільшило виробництво сталі на 5,8% - до 953,7 тис. тонн, виробництво чавуну зросло на 1,7% - до 804,6 тис. тонн, а виробництво прокату збільшилося на 8,5% - до 808,3 тис. тонн.

У 2012 році «Запоріжсталь» скоротила виробництво сталі на 0,7% порівняно з 2011 роком - до 3,785 млн тонн, а виробництво чавуну збільшила на 5,14% - до 3,194 млн тонн.

Крім того, у 2012 році комбінат збільшив обсяг поставок тонкого листа на 5,5% порівняно з 2011 роком - до 639,3 тис. тонн.

У 2013 році «Запоріжсталь» планує зберегти обсяги виробництва металопродукції на рівні 2012 року, а також інвестувати в модернізацію 830 млн грн, що в 2,5 разу більше, ніж у 2012 році.

Довідка УНІАН. ПАТ «Запоріжсталь» працює на ринках чавуну, слябів, штаб гарячекатаних рядових і конструкційних, прокату листового холоднокатаного рядового, конструкційного тощо. Займає монопольне становище на ринках сріблянки, холоднокатаних листів, тонколистового прокату, жерсті чорної, жерсті білої, стрічки сталевої холоднокатаної, гнутих профілів сталевих і замкнутих холодногнутих профілів.

30 липня 2012 року Metinvest BV, материнська компанія однойменної міжнародної вертикально інтегрованої гірничо-металургійної групи «Метінвест», викупила у бізнес-групи «Індустріал» контрольний пакет акцій комбінату «Запоріжсталь».

У результаті двох етапів операції «Метінвест» разом з групою інвесторів став власником 50,0032% акцій комбінату «Запоріжсталь» (у «Метінвесту» - 49,032%, у групи інвесторів - 1%), а також раніше належать групі «Індустріал» акцій у цілому ряді інших гірничо-металургійних підприємств.