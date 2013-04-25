«ДТЕК Донецькобленерго» закінчив квартал зі збитками 78 млн грн

Енергопостачальна компанія «ДТЕК Донецькобленерго» в січні-березні 2013 року отримала чистий збиток за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ) в розмірі 77,957 млн грн, йдеться у фінансовому звіті компанії.

Компанія не дає порівняльних даних за попередній рік за МСФЗ. За національними стандартами фінансової звітності за аналогічний період 2012 року компанія отримала чистий збиток у розмірі 51,163 млн грн.

Згідно з повідомленням, виручка від реалізації продукції за МСФЗ за звітний період 2013 року становила 1,587 млрд грн.

Валовий прибуток компанії за МСФЗ у першому кварталі 2013 року становив 132,968 млн грн.

Поточна кредиторська заборгованість компанії з товарів, послуг і робіт станом на 31 березня 2013 року становить 299 млн грн, з розрахунків оплати праці - 22,468 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, на початку січня 2013 року найбільший приватний український енергетичний холдинг ДТЕК, контрольований бізнесменом Рінатом Ахметовим, після купівлі на вторинному ринку 2,37% акцій енергопостачальної компанії «ДТЕК Донецькобленерго» сконцентрував 70,52% акцій даного підприємства.

«ДТЕК Донецькобленерго» у 2012 році отримало чистий прибуток за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ) у розмірі 81,315 млн грн.

«ДТЕК Донецькобленерго» - одна з найбільших енергетичних компаній України, яка на початку 2012 року увійшла до складу холдингу ДТЕК після купівлі на приватизаційному конкурсі пакету її акцій у розмірі 40%. Енергохолдинг заплатив за цей пакет 467,6 млн грн.

«ДТЕК Донецькобленерго» обслуговує найпротяжніші в Україні електричні мережі: більше 70 тис. км повітряних і кабельних ліній електропередачі. Споживачами «ДТЕК Донецькобленерго» є близько 40 тис. юридичних і близько 2 млн фізичних осіб.

«ДТЕК» створений в 2005 році для управління енергетичними активами групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ, м. Донецьк) Ріната Ахметова. Корпорації делеговані функції зі стратегічного управління підприємствами групи, що становлять вертикально інтегрований ланцюжок з видобутку і збагачення вугілля, виробництва та реалізації електроенергії.