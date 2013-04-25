Ostchem у I кварталі продав на українському ринку близько 1,7 млрд куб. м газу

Компанія Ostchem Holding (Кіпр), що входить до підконтрольної бізнесменові Дмитру Фірташу групу Ostchem Group, продала у січні-березні 2013 року на українському ринку 1,5-1,7 млрд куб. м природного газу.

Про це Дмитро Фірташ сказав журналістам під час поїздки до Кіровоградської області.

«Цього року у першому кварталі ми дійсно продали близько 1,5-1,7 млрд кубометрів газу», - сказав Д.Фірташ

Він також додав, що близько 90% поставок його компанії Ostchem використовується для власних потреб.

Водночас Д.Фірташ відзначив некоректність пов'язання поставок газу на ринок приватними компаніями з можливими претензіями "Газпрому" до "Нафтогазу України".

"Говорять, "Газпром" може судитися, виставляти санкції, але я хочу сказати, це все нісенітниця. Питання полягає не в цьому", - сказав він.

Як раніше повідомляв УНІАН, 17 квітня міністр енергетики і вугільної промисловості Едуард Ставицький заявив, що поставки газу до України з Росії та Європи на сьогодні здійснюють комерційні компанії, які купують паливо у суб'єктів господарювання, зокрема виробників.

За словами міністра, у березні «Нафтогаз» придбав всього 200 млн кубометрів газу для здійснення транзиту до Європи.

Україна в січні-березні 2013 року скоротила імпорт газу порівняно з аналогічним періодом 2012 року на 17% - до 7,1 млрд куб. м. Одна з причин різкого скорочення закупівель - невирішеність питання про зниження ціни на газ.

За даними Державної митної служби, Україна у січні-березні 2013 року імпортувала газ в грошовому вираженні на загальну суму 3,1 млрд дол.