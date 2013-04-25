Частина екологічного податку повинна йти на модернізацію ТЕС - експерти

У бюджетне законодавство України необхідно внести зміни, які б дозволили підприємствам енергетичної галузі використати частину суми екологічного податку для модернізації виробництва.

Про це сказано в переданих УНІАН коментарях експертів ринку.

Зокрема, за словами головного редактора журналу «Енергобізнес» Олександра Майстренка, використання частини екологічного податку, що сплачується підприємствами енергетичної галузі за забруднення навколишнього середовища, для модернізації очисних систем на теплових електростанціях допоможе Україні виконати зобов'язання перед європейським Енергетичним співтовариством. Зокрема, йдеться про зобов'язання щодо зниження викидів СО2 на ТЕС до 2018 року.

«Потрібно інвестувати частину екологічного податку у реалізацію природоохоронних заходів та модернізацію екологічно брудної промисловості, в тому числі ТЕС. Екологічна модернізація, встановлення пилоуловлюючих фільтрів тощо - це досить дороге задоволення. І власники ТЕС не зможуть самостійно оплатити ці витрати, співставні з будівництвом нових блоків», - зазначив О. Майстренко.

За словами директора енергетичних програм Центру ім. О.Разумкова Володимира Омельченка, джерелом фінансування модернізації могли б стати зовнішні інвестиції. «Проте навіть за найсприятливішого інвестклімату ми зможемо залучити достатню кількість коштів для модернізації енергетичної галузі не менше, ніж протягом 10 років», - зазначив він. «Звичайно, потрібно виділяти частину екологічного податку для модернізації очисних систем промисловості», - додав В. Омельченко. За словами експерта, без реформування енергетичний ринок залишається занадто непривабливим для інвестицій.

Як повідомляв УНІАН, Україна як член Енергетичного співтовариства зобов'язалася виконати Директиву 2001/80/ЄС щодо зниження впливу ТЕС на екологію до 2018 року. Вартість модернізації ТЕС для країни становить понад 12 млрд дол.

На думку експертів, у разі невиконання зобов'язань, Україну чекають санкції з боку країн Європейського союзу.