«ДТЕК Павлоградвугілля» у I кварталі отримав 44 млн грн прибутку

Вугледобувна компанія «ДТЕК Павлоградвугілля», що входить до енергетичної групи ДТЕК, у січні-березні 2013 році за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ) отримала чистий прибуток у розмірі 44,442 млн грн.

Про це йдеться у звіті про фінансово-господарську діяльність компанії, оприлюдненому на сайті Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

Компанія не дає порівняльних фінансових даних за МСФЗ за аналогічний період 2012 року.

За національними стандартами фінансової звітності за аналогічний період 2012 року компанія отримала чистий прибуток у розмірі 151,511 млн грн.

Згідно з повідомленням, виручка компанії від реалізації продукції в січні-березні 2013 року за МСФЗ становила 2,152 млрд грн, валовий прибуток - 445,816 млн грн.

Довідка УНІАН. «ДТЕК Павлоградвугілля» - вугледобувне підприємство України. До складу об'єднання входять 10 шахт, а також підприємства транспортної та виробничої інфраструктури.

«ДТЕК Павлоградвугілля» веде видобуток вугілля на території Павлоградсько-Петропавлівського вугленосного району Західного Донбасу. Підприємство здійснює видобуток енергетичного та коксівного вугілля, водночас основний обсяг припадає на енергетичне вугілля. Промислові запаси «ДТЕК Павлоградвугілля» становлять 699,2 млн тонн, що за існуючого рівня видобутку забезпечує підприємство вугіллям на 56 років.

ДТЕК - найбільша приватна вертикально інтегрована енергетична компанія України. Входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ).

100% акцій компанії СКМ належить бізнесменові Рінату Ахметову.

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