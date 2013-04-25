«Енергетична компанія України» отримає від «Київенерго» 178 млн грн дивідендів

Національна акціонерна компанія «Енергетична компанія України» отримає від енергопостачального підприємства «Київенерго» 178,3 млн грн дивідендів за 2012 рік, повідомляє прес-служба «Київенерго».

Згідно з повідомленням, інші міноритарні акціонери компанії отримають 18,6 млн грн дивідендів за 2012 рік.

«Головний приватний акціонер «Київенерго» - компанія ДТЕК (володіє 72,4% акцій «Київенерго» - УНІАН) - розгляне можливість відстрочити виплату дивідендів, беручи до уваги, що раніше «Київенерго» звернулася до ДТЕК за фінансовою допомогою для реалізації масштабних проектів з реконструкції та модернізації енергетичного комплексу столиці», - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, енергогенеруюча компанія «Київенерго» у 2012 році отримала чистий прибуток за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ) в розмірі 2,342 млрд грн.

Довідка УНІАН. ПАТ «Київенерго» генерує і постачає теплову та електричну енергію в Києві, входить до складу ДТЕК.

Генерацію електричної енергії "Київенерго" здійснює на двох теплоелектроцентралях - ТЕЦ-5 (встановлена ​​електрична потужність - 700 МВт, теплова - 1874 Гкал/год) і ТЕЦ-6 (встановлена ​​електрична потужність - 500 МВт, теплова - 1740 Гкал/год). Транспортування електроенергії забезпечується мережею повітряних і кабельних ліній загальною протяжністю понад 11,7 тис. км.

Виробництво теплової енергії «Київенерго» здійснює на ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, а також на 3 станціях теплопостачання і 183 котельнях. Загальна встановлена ​​потужність теплових джерел - 8725 Гкал/год. Транспортування теплової енергії забезпечується тепломережами загальною протяжністю близько 2,3 тис. км (у двотрубному вимірі).

Основними акціонерами «Київенерго» є компанія ДТЕК (72,39% акцій) і НАК «Енергетична компанія України» (25% акцій).

ДТЕК - найбільша приватна вертикально інтегрована енергетична компанія України. Входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ). Підприємства ДТЕК створюють ефективний виробничий ланцюжок від видобутку і збагачення вугілля до генерації й продажу електроенергії.