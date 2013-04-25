Президент України Віктор Янукович прийняв відставку Володимира Макухи з посади заступника міністра енергетики та вугільної промисловості України - керівника апарату міністерства.

Про це йдеться у відповідному указі Президента, текст якого оприлюднено на офіційному сайті глави держави.

"Відповідно до статті 31 Закону України«Про державну службу» прийняти відставку заступника міністра енергетики та вугільної промисловості України - керівника апарату Володимира Макухи", - наголошується в документі.

Як повідомляв УНІАН, 22 квітня міністр енергетики та вугільної промисловості Едуард Ставицький заявив, що отримав заяву про відставку від свого заступника В.Макухи. «Я отримав прохання про відставку за власним бажанням. Наразі розглядаються кілька кандидатів. Найближчим часом відбудеться подання кандидатів Президентові Віктору Януковичу», - сказав міністр.