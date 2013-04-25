«Газпром» хоче збільшити резерв газу в підземних сховищах Росії та Білорусі

Москва. До майбутнього опалювального сезону «Газпром» має намір збільшити оперативний резерв газу в підземних сховищах газу (ПСГ) на території Росії та Білорусі, повідомили УНІАН в управлінні російської газової монополії.

Згідно з повідомленням, правління «Газпрому» розглянуло підсумки роботи дочірніх товариств і організацій в осінньо-зимовий період 2012-2013 років (жовтень-березень) і заходи, необхідні для безперебійного газопостачання споживачів в осінньо-зимовий період 2013-2014 років.

На засіданні було відзначено, що група «Газпром» забезпечила стійке газопостачання споживачів Росії, а також поставку газу на експорт.

«Для надійної роботи Єдиної системи газопостачання в осінньо-зимовий період 2013-2014 років правління доручило профільним підрозділам і дочірнім товариствам до початку наступного сезону відбору створити оперативний резерв газу (товарного газу) в обсязі не менше 69,02 млрд куб. м в ПСГ на території Росії і 0,92 млрд куб. м в ПСГ на території Білорусі, що відповідно на 2,74 млрд куб. м (на 4%) і 0,06 млрд куб. м (на 7%) більше аналогічних показників 2012 року», - йдеться в повідомленні.

Також компанія має намір провести планово-профілактичні та ремонтні роботи на об'єктах видобутку, транспортування, підземного зберігання і переробки газу, підготувати транспортні засоби та спеціальну техніку до зимової експлуатації.

Відзначається, що системна робота з розвитку видобувних потужностей дозволила минулої зими встановити рекорд добового видобутку газу за останні п'ять років - 1,657 млрд куб. м.

Крім цього, завдяки активній реконструкції і розширенню потужностей російських ПГС був збільшений їхній потенціал. Зокрема, 20 грудня була досягнута рекордна продуктивність за всю історію експлуатації ПСГ в Росії - 670,7 млн куб. м газу на добу, що практично відповідає максимально можливій ​​добовій продуктивності на початку сезону відбору (671,1 млн куб. м). Піковий відбір газу з російських сховищ становив більше 39% від споживання газу в зоні Єдиної системи газопостачання.

Довідка УНІАН. Дочірня компанія «Нафтогазу України» - «Укртрансгаз» експлуатує 12 ПСГ загальною активною ємністю близько 31 млрд куб. м. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу через її територію і виконують такі основні функції: регулюють сезонні нерівномірності газопостачання в Україні; компенсують коливання у споживанні природного газу в європейських країнах.

Запаси природного газу в підземних сховищах (ПСГ) компанії «Укртрансгаз», яка є оператором вітчизняної газотранспортної системи, станом на 1 квітня 2013 року становили 6,8 млрд куб. м, що на 27% менше показника на 1 березня 2013 року.