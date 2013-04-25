«Київенерго» в січні-березні отримало 134,5 млн грн прибутку

Енергогенеруюча компанія «Київенерго» у січні-березні 2013 року отримала чистий прибуток за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ) в розмірі 134,531 млн грн, тоді як аналогічний період 2012 року компанія закінчила з чистим збитком у 352,291 млн грн, йдеться у фінансовому звіті компанії.

Згідно з фінзвітом компанії, дохід від реалізації продукції за перший квартал 2013 року збільшився порівняно з першим кварталом 2012 року до 5,136 млрд грн з 4,939 млрд грн.

Валова виручка компанії в січні-березні 2013 року становила 370,167 млн грн, тоді як аналогічний період минулого року «Київенерго» закінчила з валовим збитком у розмірі 162,819 млн грн.

Як раніше повідомляв УНІАН, «Київенерго» виплатить 713 млн грн дивідендів за 2012 рік.

«Київенерго» у 2012 році отримала чистий прибуток за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ) у розмірі 2,342 млрд грн.

Компанія пояснила прибуток 2012 року в розмірі 2,342 млрд грн отриманням з державного бюджету субвенції на погашення заборгованості з компенсації різниці між встановленими тарифами на теплову енергію для потреб населення і собівартістю її виробництва.

ПАТ «Київенерго» генерує і постачає теплову та електричну енергію в Києві, входить до складу ДТЕК.

Генерацію електричної енергії "Київенерго" здійснює на двох теплоелектроцентралях - ТЕЦ-5 (встановлена ​​електрична потужність - 700 МВт, теплова - 1874 Гкал/год) і ТЕЦ-6 (встановлена ​​електрична потужність - 500 МВт, теплова - 1740 Гкал/год). Транспортування електроенергії забезпечується мережею повітряних і кабельних ліній загальною протяжністю понад 11,7 тис. км.

Виробництво теплової енергії «Київенерго» здійснює на ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, а також на 3 станціях теплопостачання і 183 котельнях. Загальна встановлена ​​потужність теплових джерел - 8725 Гкал/год. Транспортування теплової енергії забезпечується тепломережами загальною протяжністю близько 2,3 тис. км (у двотрубному вимірі).

Основними акціонерами «Київенерго» є компанія ДТЕК (72,39% акцій) і НАК «Енергетична компанія України» (25% акцій).

ДТЕК - найбільша приватна вертикально-інтегрована енергетична компанія України. Входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ). Підприємства ДТЕК створюють ефективний виробничий ланцюжок від видобутку і збагачення вугілля до генерації й продажу електроенергії.