Україна не порушуватиме розслідування щодо імпорту палива з Білорусі

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі прийняла рішення про недоцільність порушення антисубсидіарного розслідування щодо імпорту в Україну окремих продуктів переробки нафтової сировини (бензинів, моторних та інших легких дистилятів, важких дистилятів - дизпалива) походженням з Республіки Білорусь.

Про відповідне рішення комісії, прийняте 24 квітня, УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

"За результатами опрацювання наданих доказів, яких виявилося недостатньо для порушення розслідування, незважаючи на наявність проблемних питань з поставкою до України нафтової сировини, а також через відсутність підтримки таких заходів найбільшими нафтопереробними підприємствами України, прийнято рішення про недоцільність порушення відповідного розслідування", - йдеться в повідомленні прес-служби Мінекономрозвитку.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією ЗМІ, в березні 2013 року Мінекономрозвитку зареєструвало скаргу чотирьох українських нафтопереробників про порушення антисубсидіарного розслідування щодо імпорту нафтопродуктів з Білорусі.

Україна в січні 2013 року імпортувала нафти і нафтопродуктів в обсязі 514,914 тис. тонн на загальну суму 504,393 млн дол.

Найбільшими імпортерами нафтопродуктів в січні стали Російська Федерація (125,436 тис. тонн на суму 119,808 млн дол.), Литва (73,319 тис. тонн на суму 74,215 млн дол.) і Білорусь (189,863 тис. тонн на суму 188,91 млн дол.)