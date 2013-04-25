Заступником голови Держагентства з управління зоною відчуження призначено Туркевича

Президент України Віктор Янукович призначив Ореста Туркевича першим заступником голови Державного агентства України з управління зоною відчуження.

Текст документу оприлюднено на офіційному сайті глави держави.

Як повідомляв УНІАН, 23 квітня Президент звільнив Дмитра Бобра з посади першого заступника голови Держагентства з управління зоною відчуження.

Зона відчуження Чорнобильської АЕС - заборонена для вільного доступу територія, що зазнала інтенсивного забруднення довгоіснуючими радіонуклідами внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Чорнобильська зона включає в себе північ Іванківського району Київської області, де розташовані безпосередньо електростанція, міста Чорнобиль та Прип'ять, північ Поліського району Київської області, а також частина Житомирської області аж до кордону з Білоруссю.