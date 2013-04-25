«Укртранснафта» збільшила прибуток на 66%

Національний оператор нафтотранспортної системи України, компанія «Укртранснафта» в січні-березні 2013 року збільшила чистий прибуток на 69% порівняно з аналогічним періодом 2012 року – до 168,928 млн грн з 101,886 млн грн.

Про це йдеться у звіті про фінансово-господарську діяльність компанії, оприлюдненому на сайті Нацкомісії з цінних паперів і фондового ринку.

Згідно з повідомленням, за звітний період компанія збільшила дохід від реалізації продукції до 1,066 млрд грн з 0,335 млрд грн.

Валовий прибуток за три місяці 2013 року збільшився порівняно з аналогічним періодом минулого року до 164,183 млн грн з 134,598 млн грн.

Довідка УНІАН. ПАТ «Укртранснафта» є оператором нафтотранспортної системи України, яка включає 18 нафтопроводів загальною протяжністю 4569 км, 51 нафтоперекачувальну станцію (НПС), 11 резервуарних парків загальною місткістю 1010 тис. кубометрів. Роботу НПС забезпечують 176 насосних агрегатів загальною потужністю електродвигунів 356,9 тис. кВт.