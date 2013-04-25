«Центренерго» закінчило I квартал з прибутком 76,6 млн грн

Енергогенеруюча компанія «Центренерго» в січні-березні 2013 року отримала чистий прибуток у розмірі 76,574 млн грн, тоді як аналогічний період минулого року компанія закінчила з чистим збитком у 174,385 млн грн, йдеться у фінансовому звіті компанії.

Згідно зі звітом, дохід компанії від реалізації продукції за звітний період 2013 року скоротився порівняно з аналогічним періодом минулого року до 1,951 млрд грн з 2,209 млрд грн.

Валовий прибуток «Центренерго» у першому кварталі 2013 року становив 129,272 млн грн, тоді як минулого року аналогічний період компанія закінчила з валовим збитком 115,575 млн грн.

Як раніше повідомляв УНІАН, «Центренерго» в 2012 році збільшила чистий прибуток порівняно з 2011 роком в 6,6 разу - до 233,766 млн грн з 35,23 млн грн.

Державна енергогенеруюча компанія «Центренерго» експлуатує Вуглегірську, Зміївську і Трипільську ТЕС (23 енергоблоки потужністю від 175 МВт до 800 МВт) сумарною встановленою потужністю 7550 МВт.

78,29% акцій «Центренерго» володіє НАК «Енергетична компанія України», інші 21,71% акцій компанії приватизовані, з них 2,33% володіють фізособи, 19,38% - юридичні особи, зокрема, 10% належать «Альфа-Банку».