Прем'єр-міністр Микола Азаров впевнений, що Україна досягне енергетичного суверенітету.

Про це йдеться у зверненні керівника уряду до 27-ї річниці катастрофи на Чорнобильській АЕС, повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

«Сьогодні уряд України, реалізуючи нову стратегію максимального забезпечення економіки вітчизняними енергоносіями, безперечно, враховує уроки минулого, твердо знаючи одне: альтернативи енергетичній незалежності немає», - наголосив М.Азаров і додав: «Вірю, що ми досягнемо такого суверенітету».

Прем’єр переконаний, що всі покоління українців пам’ятатимуть, що в цьому є вагома й незаперечна заслуга чорнобильців – енергетиків, ліквідаторів, спеціалістів, які нині перетворюють майданчик Чорнобильської АЕС та чорнобильську зону на безпечну територію.

Прем’єр назвав аварію на ЧАЕС однією з найбільш трагічних подій в історії людства. За його словами, сьогодні в Україні вшановують ліквідаторів – тих, хто ціною власного життя та здоров’я мінімізували наслідки аварії, врятували світ від смертельної загрози.

«Попіл Чорнобиля і донині ще не розвіяв час: держава несе відповідальність за соціальний захист, збереження здоров’я та поліпшення умов життя понад двох мільйонів громадян, постраждалих від катастрофи – особливо дітей та інвалідів-чорнобильців», - наголосив він.

М.Азаров наголосив, що Україна успішно реалізує проекти на промисловому майданчику Чорнобильської АЕС. Минулого року на станції розпочато виконання робіт з будівництва нового безпечного конфайнменту над об’єктом “Укриття”, які ведуться згідно з графіком і у 2015 році будуть завершені.

«Чорнобильська катастрофа, як і аварія на японській АЕС “Фукусіма-1” свідчать, що іноді перед стихією безсилі навіть найсучасніші технології, і ці аварії вказали на високу відповідальність, яка лежить на державах, що прагнуть розвитку національної енергетики», - наголосив прем’єр.