«Укрнафта» у I кварталі зменшила прибуток до 335 млн грн

Найбільша в Україні нафтовидобувна компанія «Укрнафта» в січні-березні 2013 року скоротила чистий прибуток на 43% - до 334,93 млн грн з 588,785 млн грн за аналогічний період 2012 року, повідомляється у фінансовому звіті компанії.

Згідно зі звітом, чистий дохід «Укрнафти» від реалізації продукції за цей період скоротився до 3,264 млрд грн з 3,459 млрд грн за три місяці 2012 року.

Валовий прибуток компанії за перший квартал 2013 року скоротився до 0,776 млрд грн з 1,085 млрд грн за аналогічний період 2012 року.

Довідка УНІАН. ПАТ «Укрнафта» - найбільша публічна нафтогазова компанія України. На неї припадає 68% видобутку нафти і конденсату, а також 11% видобутку газу в Україні.

«Укрнафта» володіє шістьма регіональними виробничими підрозділами («Охтирканафтогаз», «Чернігівнафтогаз», «Полтаванафтогаз», «Долинанафтогаз», «Надвірнанафтогаз», «Бориславнафтогаз»), трьома газопереробними заводами (Гнединецький, Качанівський, Долинський), а також трьома буровими управліннями (Охтирське, Прилуцьке і Прикарпатське) і значною кількістю інших нафтосервісних підрозділів.

Крім того, «Укрнафта» є одним з найбільших гравців на роздрібному ринку нафтопродуктів України: компанії належать понад 560 АЗС по всій території країни.

Акції "Укрнафти" включені до лістингу Української біржі (УБ) і фондової біржі ПФТС (м. Київ). Депозитарні розписки на акції «Укрнафти» торгуються на Франкфуртській фондовій біржі.