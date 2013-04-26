«ДТЕК Дніпрообленерго» закінчив квартал зі збитками 118 млн грн

Одна з найбільших енергопостачальних компаній України «ДТЕК Дніпрообленерго» в січні-березні 2013 року отримала чистий збиток за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ) у розмірі 117,936 млн грн.

Про це йдеться у звіті про фінансово-господарську діяльність компанії, оприлюднену на сайті Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

Компанія не дає порівняльних фінансових даних за МСФЗ за аналогічний період 2012 року.

За національними стандартами фінансової звітності, за аналогічний період 2012 року компанія отримала чистий прибуток у розмірі 6,538 млн грн.

Згідно зі звітом, виручка компанії «ДТЕК Дніпрообленерго» від реалізації продукції в січні-березні 2013 року становила за МСФЗ 4,191 млрд грн, валовий прибуток - 71,526 млн грн.

Як раніше повідомляв УНІАН, «ДТЕК Дніпрообленерго» в 2012 році отримала чистий прибуток за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ) у розмірі 171,6 млн грн.

ПАТ «ЕК «Дніпрообленерго» (наприкінці червня 2012 року перейменована в ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго») - найбільша енергопостачальна компанія України, входить до складу ДТЕК (у середині квітня 2012 DTEK Holdings Ltd придбав 50% акцій «Дніпрообленерго» за 660,100 млн грн).

ДТЕК створений у 2005 році для управління енергетичними активами групи «Систем кепітал менеджмент» (СКМ, Донецьк) Ріната Ахметова. Корпорації делеговані функції зі стратегічного управління підприємствами групи, що становлять вертикально інтегрований ланцюжок з видобутку і збагачення вугілля, виробництва та реалізації електроенергії.