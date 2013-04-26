України спантеличила "Газпром"

Москва. У "Газпромі" стурбовані відсутністю реакції України на критику реверсних поставок, сказав журналістам у Москві офіційний представник російського газового монополіста Сергій Купріянов.

«Ініціатори всіляких непрозорих, так званих реверсних схем з нашим транзитним газом, що йде через Україну, ніяк не відреагували. Мабуть, сказати нічого.» - зазначив С.Купріянов.

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Як повідомляв УНІАН, 24 квітня С.Купріянов заявив журналістам, що «фізичний реверс з Європи на Україну просто неможливий — немає окремого газопроводу». Тому можна вести мову «лише про якісь «паперові» непрозорі операції, із законністю яких треба розбиратися — якщо для віртуального «реверсу» використовується наш транзитний газ — це пряме порушення, за яке доведеться відповісти».

С. Купріянов підкреслив, що «такі речі перевіряються і є доказовими».

При цьому він висловив упевненість, що «серйозні європейські компанії не братимуть участі в сумнівних газових операціях з Україною, в яких використовується газпромівський газ, який «Нафтогазу» не належить».

Нагадаємо, 28 березня під час офіційного візиту до Угорщини прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив, що Україна почала реверсні поствки газу з Європи через територію Угорщини.

Глава "Газпрому" Олексій Міллер обвинуватив Україну у використанні "шахрайської схеми" для купівлі газу з Європи, зазначивши, що паливо, яке купується у європейських компаній, - російське.

3 квітня міністр енергетики і вугільної промисловості України Едуард Ставицький заявив, що вважає безпричинним неспокій «Газпрому», глава якого назвав поставки газу за реверсною схемою з Європи до України «шахрайством».

При цьому Е. Ставицький зазначив, що до України немає жодних претензій щодо транзиту газу.

Разом з тим, відповідаючи на уточнююче запитання, він підкреслив, що не коментує заяви про «різного роду інсинуації про законність» газового реверсу.

Раніше Україна заявляла про плани в 2013 році імпортувати за реверсною схемою з Європи 5 млрд кубометрів газу і скоротити його закупівлю в Росії до 20 млрд кубометрів.

Довідка УНІАН. Україна почала купувати газ у країнах Євросоюзу з листопада 2012 року, але реально куплені з того часу обсяги, які поставляються через Польщу, порівняно з потребами країни залишаються невеликими - близько 100 млн. кубометрів у листопаді-січні.

Торік Україна спожила майже 49 млрд кубометрів газу, 33 млрд з яких купила у Росії, від якої добивається зниження ціни палива, вважаючи її завищеною.